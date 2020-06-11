تعرف على إنجازات الملحقيات الثقافية للمبتعثين خلال أزمة كورونا

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل الملحقيات الثقافية السعودية تقديم خدماتها للمبتعثين حول العالم لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت وزارة التعليم، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة وزير التعليم؛ تواصل الملحقيات الثقافية السعودية تقديم خدماتها للمبتعثين حول العالم لمواجهة جائحة كورونا”.

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ونشرت وزارة التعليم، عبر حسابها في “تويتر”، إنفوجرافيك أوضحت من خلاله إنجازات الملحقيات الثقافية للمبتعثين خلال أزمة كورونا كما موضح أدناه:

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