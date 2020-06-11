وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة المراعي

2020-06-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق قسم السلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو إدارة الصحة والسلامة).

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– محلل وظيفي (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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