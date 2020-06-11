الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البوروندي

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيفاريست نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي المنتخب، في وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيفاريست نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي المنتخب، في وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا.

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وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.





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