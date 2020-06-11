محمد بن مسعود - الدمام - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 20,486 إصابة مؤكدة و834 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,994,283 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 112,967 حالة.فيروس كورونا الجديد أمريكا خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 834 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-11 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 20,486 إصابة مؤكدة و834 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,994,283 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 112,967 حالة. Advertisements 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 10:40 PM سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 20,486 إصابة مؤكدة و834 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,994,283 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 112,967 حالة. ، خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 834 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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