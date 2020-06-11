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توفي اليوم (الخميس) في القاهرة، أستاذ الفلسفة الإسلامية والمفكر المصري المعروف حامد طاهر؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وشغل "طاهر" منصبي عميد كلية دار العلوم، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وكان من أساتذة العقيدة والفلسفة الكبار في مصر والعالم العربي.
ولد الدكتور حامد طاهر عام 1943 وحصل على الليسانس من كلية دار العلوم – جامعة القاهرة 1967، ثم ماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة 1973، ودكتوراه الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981.فيروس كورونا الجديد
رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-11
توفي اليوم (الخميس) في القاهرة، أستاذ الفلسفة الإسلامية والمفكر المصري المعروف حامد طاهر؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وشغل "طاهر" منصبي عميد كلية دار العلوم، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وكان من أساتذة العقيدة والفلسفة الكبار في مصر والعالم العربي.
ولد الدكتور حامد طاهر عام 1943 وحصل على الليسانس من كلية دار العلوم – جامعة القاهرة 1967، ثم ماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة 1973، ودكتوراه الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:19 PM
شغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة
توفي اليوم (الخميس) في القاهرة، أستاذ الفلسفة الإسلامية والمفكر المصري المعروف حامد طاهر؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وشغل "طاهر" منصبي عميد كلية دار العلوم، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وكان من أساتذة العقيدة والفلسفة الكبار في مصر والعالم العربي.
ولد الدكتور حامد طاهر عام 1943 وحصل على الليسانس من كلية دار العلوم – جامعة القاهرة 1967، ثم ماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة 1973، ودكتوراه الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981.
، رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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