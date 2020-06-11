، "النقد الدولي": معالجة تداعيات "كورونا" تكلفت 10 تريليونات دولار لكنها لا تكفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جوجيفا" حذرت من أن 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الخميس)، أن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.

وحذرت "جورجيفا" من أن تقديرات جديدة تفيد أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

ويُحدّث صندوق النقد توقعاته في 24 يونيو (حزيران) الجاري، وفي ضوء ذلك أشارت "جورجيفا" إلى أنه بات مرجحًا للغاية إجراء مزيد من التخفيضات على توقع الصندوق الصادر في أبريل (نيسان) الماضي لانكماش الناتج العالمي ثلاثة بالمئة.

ولفتت إلى أنه بغية النهوض بتعاف أكثر شمولاً، ينبغي أن ينصب تحفيز مالي كبير على الحد من فقد الوظائف والحيلولة دون تنامي عدم المساواة.

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