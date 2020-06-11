، خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو (حزيران) من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.
وتشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة، انحسارًا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب "كوفيد-19" واصلوا الحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتّعافي من الجائحة، حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.
ولا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقَّون إعانات بطالة مرتفعًا؛ إذ بلغ عدد ما يُطلق عليه الطلبات المستمرّة 20.929 مليونًًا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار، وما زال ذلك الرقم يقلّ عن 21.268 مليونًا في الأسبوع السابق.
خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-11
أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو (حزيران) من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.
وتشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة، انحسارًا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب "كوفيد-19" واصلوا الحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتّعافي من الجائحة، حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.
ولا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقَّون إعانات بطالة مرتفعًا؛ إذ بلغ عدد ما يُطلق عليه الطلبات المستمرّة 20.929 مليونًًا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار، وما زال ذلك الرقم يقلّ عن 21.268 مليونًا في الأسبوع السابق.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
05:40 PM
سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتعافي من "كورونا"
أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو (حزيران) من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.
وتشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة، انحسارًا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب "كوفيد-19" واصلوا الحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتّعافي من الجائحة، حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.
ولا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقَّون إعانات بطالة مرتفعًا؛ إذ بلغ عدد ما يُطلق عليه الطلبات المستمرّة 20.929 مليونًًا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار، وما زال ذلك الرقم يقلّ عن 21.268 مليونًا في الأسبوع السابق.
، خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.