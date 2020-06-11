محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 24.175 سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية. وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.فيروس كورونا الجديد "كورونا" يصيب 443 فلبينيًّا جديدًا ويقضي على 9 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-11 سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية. وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة. Advertisements 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 05:27 PM إجمالي الإصابات بلغ 24.175 إجمالي الإصابات بلغ 24.175 سجلت الفلبين، اليوم (الخميس)، تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و443 إصابة إضافية. وأوضحت وزارة الصحة في نشرة أوردتها "رويترز"، أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 24175، بينما بلغت الوفيات 1036 حالة. ، "كورونا" يصيب 443 فلبينيًّا جديدًا ويقضي على 9 ،

المصدر : الخليج 365

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