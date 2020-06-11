- 1/3
- 2/3
- 3/3
ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.
وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.
وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.فيروس كورونا الجديد
كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلافوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-11
ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.
وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.
وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:48 PM
بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي
ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.
وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.
وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.
، كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.