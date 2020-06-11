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كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.

وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.فيروس الجديد

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-06-11

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.

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وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441

04:48 PM

بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" المستجد في كينيا إلى 3094 حالة بعد تسجيل 105 حالات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأفاد السكرتير الإداري لوزارة الصحة الكينية رشيد آمان، اليوم، بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 89 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1048 متعافيًا.

وكانت الحكومة الكينية قد قررت في وقت سابق تمديد التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس حتى شهر يوليو المقبل.

، كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف ،
المصدر : الخليج 365

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