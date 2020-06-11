شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تكشف عن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري إن الكثافة السكانية في الرياض لها دور في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن قلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح عسيري خلال تصريحاته بقناة الإخبارية أن عدد الإصابات بكورونا في الرياض مثير للقلق، مردفا أن القدرة الاستيعابية في المستشفيات لحالات الإصابة بكورونا في الرياض لازالت جيدة.

وأردف عسيري:" قادرون على تجاوز كورونا بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي "، مبينا أن الفيرس لم يصب كل المجتمع وقد يستهين بها الششخص وعلى الشخص الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع عسيري:" الشيئ الحاسم هو الالتزام، وستنقطع سلسلة الفيروس خلال أسابيع قليلة بالالتزام فقط ".