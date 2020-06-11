شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق سوقًا تجاريًا شهيرًا في جدة للمرة الثانية بسبب «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): شهد شارع الأمير ماجد شمال جدة، إغلاق سوقًا تجاريًا يقع بالشارع؛ للمرة الثانية بعد تكرار عدم الالتزام بإجراءات كورونا الاحترازية. شهد شارع الأمير ماجد شمال جدة، إغلاق سوقًا تجاريًا يقع بالشارع؛ للمرة الثانية بعد تكرار عدم الالتزام بإجراءات كورونا الاحترازية. ومن جانبه قال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أنه سيتم تطبيق النظام بحقه لتكراره المخالفة.

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