شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. دعوة للاحتفال بذكرى عمارة الكعبة قبل 64 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أثارت دعوة نادرة للاحتفال بذكرى عمارة الكعبة المشرفة إعجاب عدد من المتابعين على منصة " تويتر". أثارت دعوة نادرة للاحتفال بذكرى عمارة الكعبة المشرفة إعجاب عدد من المتابعين على منصة " تويتر". وكان حساب الملك سعود عبر "تويتر" نشر صورًا للدعوة معلقًا: "دعوة للإحتفال بذكرى عمارة الكعبة المشرفة في القصر الملكي في مكةالمكرمة ، قصرالملك_سعود في المعابدة في ١٢ شعبان ١٣٧٧ ، بحضور سفراء الدول الإسلامية ، والعلماء". Advertisements

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