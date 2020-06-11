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توجيه بعض الطرق في مكة المكرمة لتنفيذ الأجزاء المتبقية من الدائري الثاني

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، بأنه سوف يتم توجيه بعض الطرق؛ لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري الثاني ابتداء من غدًا السبت وحتى الخميس الموافق 25/11/1441هـ (المرحلة الأولى).

وسيتم تحويل الطريق القادم من حي النزهة (شارع حسين عرب) والمتجه إلى طريق المدينة المنورة والدائري الثاني من تقاطع (الغزاوي) باتجاه الجنوب إلى شارع المنصور، والالتفاف من الدوران الحر المستحدث للعودة مرة أخرى باتجاه تقاطع الغزاوي والالتفاف يمينًا قبل التقاطع.

وأشارت إلى أن سوف يتم عمل التفاف قبل إشارة الغزاوي للقادم من حي النزهة لمن يريد العودة للاتجاه المعاكس.

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