بالفيديو.. استشاري يكشف أكثر طريقة لانتقال عدوى كورونا باستثناء الرذاذ والتلامس

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف د. ثامر الخشّان، استشاري الأمراض المعدية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، عن طرق انتقال فيروس كورونا بين الناس.
وأكد الخشّان خلال حديثه لبرنامج " يا هلا " ، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا ينتقل عبر الرذاذ والتلامس، وهي الطريقة المشهورة عن طرق انتقال الفيروسات بشكل عام.
وأوضح الخشّان أن الدراسات الحديثة كشفت أن أكثر طريقة لانتقال العدوى، تأتي من خلال الاحتكاك المباشر مع الشخص المصاب، حيث وجد الأطباء أن أغلب المصابين يكونوا قد اختلطوا بمصابين بالفيروس أيضاً .
وأشار الخشّان إلى خطورة تلامس الأسطح التي قد تكون تحمل بعض الرذاذ من شخص مصاب، ومؤكداً على أهمية تعقيم اليدين باستمرار في حال تم ملامسة أسطح خارجية .
وشدد الخشّان على ضرورة التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها أفضل طريقة للحد من انتشار العدوى بين الناس.
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