شكرا لمتابعة خبر عن شخص يُثير الجدل بتطاوله وإساءته لوزارة الحرس الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار أحد الأشخاص، الجدل بتغريدة قديمة له تم تداولها على نحو واسع هذه الأيام، يُسيء فيها لوزارة الحرس الوطني.

وقال المدعو إنه قدم على الحرس الوطني وكانت درجاته من أعلى المتقدمين، ثم تواصل معه شخص وطلب منه 30 ألف ريال مقابل إعطاءه الرقم، ثم تفاجأ بأنه غير مقبول.

وعلقت الكاتبة منيرة المشخص، قائلة: " كارثة عندما يصبح ثمن الهجوم على العقيدة و الوطن والتبجح بذلك هو انتصار من وجهة نظرهم والمخزي ان الثمن هو جهاز جوال عار سيلحقه حتى يوم القيامه " .

وتداول المغردون، تغريدات أخرى له تفيد بتحريضه ضد الوطن وإهانته لأهل القصيم ودعمه لحروب في الوطن العربي، مطالبين بالتحقيق معه.