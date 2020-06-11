شكرا لمتابعة خبر عن «آل الشيخ» يقصف جبهة «بن قنة»: «حتى لو انتهى النفط لن نقفز في الجاكوزي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): قصف الشاعر عبداللطيف آل الشيخ جبهه خديجة بن قنة بعد أن تساءلت : "ماذا لو انتهى نفط الخليج". قصف الشاعر عبداللطيف آل الشيخ جبهه خديجة بن قنة بعد أن تساءلت : "ماذا لو انتهى نفط الخليج". ورد عبداللطيف آل الشيخ عن "بن قنة" قائلا: "حتى لو انتهى النفط تأكدي لن نقفز في الجاكوزي"، في إشارة إلى الصور الإباحية المُسربة لإعلامية الجزيرة غادة عويس وهي عارية في منزل رئيس الجزيرة "بن ثامر".

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