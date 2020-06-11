بالفيديو.. سيارات بدون لوحات في حي النظيم بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): رصد مقطع فيديو سيارات تسير بدون لوحات معدنية بالرياض في مشهد من مشاهد الاستهتار بالأنظمة. رصد مقطع فيديو سيارات تسير بدون لوحات معدنية بالرياض في مشهد من مشاهد الاستهتار بالأنظمة. وأثار المقطع غضب واستياء المواطنين في المملكة، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالتالي:" المرور لازم يهتم للعينات ذي ويركز عليها وليس أكبر همه التظليل فقط ". وتضمنت التعليقات الآتي:" طيب وهو يسوق ويصور شاف مخالفات اللي حوله ونسى نفسه، فرق ياغالي بين واحد يسوق ويصور وواحد يمشي بدون لوحات، وانت تشوفهم واجد عندنا بالنظيم ".

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