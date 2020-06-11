شكرا لمتابعة خبر عن "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

باشرت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة، حادث تعرُّض بحّارًا يمني الجنسية لوعكة صحية على متن إحدى القاطرات العاملة بمنطقة عمليات مركز البريكة التابع لقوة مراكز بدر.

وصرّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد؛ بأنه قد ورد اتصالًا لبرج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي من كابتن إحدى القاطرات، في صباح اليوم الخميس.

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وأوضح أن الاتصال يفيد بوجود حالة مرضية لبحّار يمني الجنسية على متن القاطرة، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز البريكة لموقع القاطرة، التي تبعد مسافة ميلين بحريين اثنين عن المركز.

وأشار إلى أن الدورية أخلت المريض إلى الرصيف البحري التابع للمركز، ومن ثَم تم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المركز الصحي بالرايس؛ حيث تلقّى العلاج اللازم.

وأكد أنهغادر المركز الصحي بعد استقرار حالته، وأُعيد إلى القاطرة من قبل دورية حرس الحدود، وهو بحالة جيدة ولله الحمد.