أمانة الشرقية تُنفذ 941 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة

أسفرت عن تحرير 112 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والاحترازية..
نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية 936 جولة رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيقها البروتوكولات الصحية الوقائية والاحترازية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 59 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و50 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و3 مخالفات تكدس في مساكن العمالة، كما شملت الجولات تطهير وتعقيم 1585 موقعًا بالمُدن والمحافظات التابعة لها.
وأكَّدت أمانة الشرقية، حرصها على تفعيل الجولات الرقابية بشكل يومي، وفق خطة دورية للتصدي للمخالفات الصحية بأشكالها، ومخالفة الإجراءات والبرتوكولات المقررة من الجهات المختصة، كما تقوم الأمانة بوضع مجموعة من الخطط والحملات التوعوية لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها.
وتأتي هذه الجولات في إطار حرص الأمانة على حماية المجتمع من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز (940).
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