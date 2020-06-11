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القيادة تُعزي الرئيس النيجيري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بلاده

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استنكرت هذا العمل الإجرامي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بلاده.

وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية مع جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله أن يجنب جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد بخاري، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بلاده.

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وقال ولي العهد: علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لكم ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق ولأسر المتوفين بأحر التعازي والمواساة، إنه سميع مجيب.

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