130  ألف قطعة أرض للمواطنين من «سكني» خلال 3 سنوات.. ومكة تتصدر

نجحت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان، في تحقيق أرقام قياسية، بعد تسجيلها أكثر من 130 ألف عقد أرضٍ سكنية؛ منذُ عام 2017 حتى الآن، إذ تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بأكثر من 20 ألف عقد أرض توزعت في 20 مخططًا سكنيًا.

ووفقًا لبيانات الوكالة، التي حصلت عليها «عاجل»، فقد وقَّع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان 130.633 عقد أرض سكنية، بينها 5574 عقدًا خلال عامي 2017 و2018، في حين وقَّع 91.837 عقد أرض في عام 2019، فيما وقع 33.222 عقدًا خلال العام الجاري، موزعةً على جميع مناطق المملكة تتصدرها منطقة مكة المكرمة بواقع 20.562 عقد أرض، تليها منطقة جازان بـ18.483 عقدًا، فيما حلت منطقة عسير ثالثًا بـ 18.187 عقد أرض سكنية.

وتستمر إجراءات تسليم الأراضي السكنية على مستوى جميع المخططات، إذ تتراوح مساحات الأراضي ما بين 450م2 إلى 550م2 للقطعة الواحدة؛ حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.

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ويعد خيار الأراضي السكنية من الخيارات المرغوبة لدى المستفيدين، كما أن منصة سكني للخدمات الإلكترونية سهلت على المستفيدين الحصول على الخيار السكني المناسب؛ حيث أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني»، ثم اختيار «الحلول السكنية»، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية، أو الدخول المباشر على الرابط (https://sakani.housing.sa/plans-map) واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًا.

ويشترط «سكني» على المستفيدين الحاصلين على خيار الأرض السكنية، استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر من توقيع العقد والبدء بالبناء خلال سنة، والانتهاء من البناء خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، كأحد برامج رؤية المملكة 2030.