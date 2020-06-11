بالفيديو.. جولات ميدانية لـ«شرطة مكة» على الأسواق الشعبية جنوب جدة

لرصد مخالفات عدم لبس الكمامات وعدم التقيد بالتباعد
شنت شرطة مكة المكرمة، جولات ميدانية على الأسواق الشعبية جنوب جدة، لترصُد مخالفات عدم لبس الكمامات وعدم التقيد بالتباعد الجسدي.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
يُذكر أن مدينة جدة تصدرت اليوم قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 480 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 80019 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.
وكانت وزارة الصحة كشفت عن تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 80019، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، وتم تسجيل 38 حالة وفاة، و2065 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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