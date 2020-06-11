بالصور.. «موارد الرياض» تنفذ 40 زيارة تفتيشية على عددٍ من المنشآت

شنَّت إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد والتنمية بالمنطقة، مساء أمس، حملة مشتركة مع إدارة الضبط الميداني على عددٍ من المنشآت باختلاف أنشطتها؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لحماية العاملين من تفشي فيروس كورونا.

واشتملت الحملة على 40 زيارة، وأسفرت عن ضبط 3 مخالفات لنظام العمل والإقامة وخمسة إنذارات.

وأشار عبدالكريم عسيري، مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، إلى أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة، خلال هذه الفترة، على جميع المنشآت والمستودعات في كل أحياء العاصمة، والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة، مؤكدًا استمرار حملات مماثلة بلا توقف؛ بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

بينما شدَّد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي، على أنه ووفقًا للقرارات الوزارية، لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا، مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة، والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

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