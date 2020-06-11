بـ47 درجة.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مدينة الدمام، سجلت- اليوم الخميس- أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة بواقع 47 درجة مئوية، بينما جاءت الباحة في مؤخرة القائمة بتسجيلها 30 درجة مئوية.

واحتلت مدن (الدمام، الأحساء، القيصومة، عرفات، رفحاء)، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بتسجيلها (47، و46.9، و46.8، و45، و44.8) درجة مئوية على التوالي.

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وتذيلت مدن (الباحة، أبها، خميس مشيط، طريق، تبوك) القائمة بتسجيلها (30، و31، و31، و33.7،و37.2) على التوالي.

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