بالفيديو.. كنز مدفون في شمال وغرب المملكة.. وعائداته تُقدر بـ250 مليار دولار سنويًّا

تحدث الصندوق الصناعي، اليوم الخميس، عما أسماه الكنز المدفون في أراضي المملكة، غير البترول المعروف بالذهب الأسود، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تملكه من موارد تعدينية هائلة، يمكن من خلال تنميتها توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر بث الصندوق الصناعي فيديو جراف، تساءل فيه عن الكنز الموجود في المملكة، قائلًا: هذا الكنز ليس بالذهب الأسود (البترول)، لكنه موجود في المنطقتين الشمالية والغربية، وهو عبارة عن مخزون هائل من الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والألومونيوم والحديد.

وأشار الصندوق إلى أن المملكة بدأت خطوات جادة لتنمية هذا القطاع، ومن بينها بناء مدينتين للتعدين في وعد الشمال ورأس الخير، ولذلك تم تفعيل قطار التعدين بينهم، مؤكدًا أنه من أهداف رؤية المملكة، تنمية هذا القطاع؛ بحيث يساهم بـ250 مليار دولار من الناتج المحلي سنويًّا، ويوفر 200 ألف وظيفة.

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وأكد الصندوق أن تنمية هذا القطاع يمثل تحديًّا كبيرًا، ولذلك فقد خصصت 15 مليار ريال لتمكين هذا القطاع، حتى يكون الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، ولتصبح المملكة من أهم الدول المنتجة والمصدرة للمعادن.

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