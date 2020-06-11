السعودية اليوم / مصر تسجل 1442 إصابة و 35 حالة وفاة جديدة بكورونا



القاهرة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1442 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و 1377 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 402 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم، مبينًا أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

//انتهى//

22:43ت م

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القاهرة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1442 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ووفاة 35 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و 1377 حالة وفاة.وكشف عن خروج 402 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم، مبينًا أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.//انتهى//22:43ت م0267

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