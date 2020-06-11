السعودية اليوم / وزير الخارجية الموريتاني يلتقي بالأمين الدائم لمجموعة دول الخمس في الساحل



نواكشوط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بالأمين الدائم لمجموعة دول الخمس في الساحل ماما سيديكي صمبا .

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري للتحالف من أجل الساحل المزمع عقده يوم غد، وقمة مجموعة الدول الخمس في الساحل التي ستحتضنها العاصمة نواكشوط نهاية الشهر الجاري .

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22:20ت م

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