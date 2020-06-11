السعودية اليوم / بلدية رفحاء ترصد 15 مخالفة للاشتراطات الصحية ضمن جولاتها الرقابية



رفحاء 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

رصدت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال يومين 15 مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

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22:19ت م

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