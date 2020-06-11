السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 834 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 20,486 إصابة مؤكدة و 834 حالة وفاة نتيجة فيروس

وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,994,283 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 112,967 حالة.

// انتهى //

22:02ت م

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واشنطن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 20,486 إصابة مؤكدة و 834 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,994,283 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 112,967 حالة.// انتهى //22:02ت م0259

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