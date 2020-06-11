

‎الباحة 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

نوه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة بمضاعفة المساجد المساندة لإقامة صلاة الجمعة بدل 84 مسجداً إلى 136 مسجداً مساندا للجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة، وذلك لتخفيف الزحام في جوامع المنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية بعد السماح بإقامة صلاة الجمعة.

وحث الفرع جميع المصلين على التعاون والحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها والإرشادات داخل المساجد كالمواقع المخصصة للصلاة، والتباعد بين المصلين، وترك فراغ بين الصفوف، ولبس الكمامات، والقفازات، والقراءة في المصحف الإلكتروني، والوضوء في المنزل، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم في أثناء الدخول والخروج للمسجد حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين .

// انتهى //

21:45ت م

0255





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالباحة تضاعف المساجد المساندة للجوامع في آداء صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.