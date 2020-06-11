السعودية اليوم/ أمين الجوف يتفقد مباني البلديات الفرعية بسكاكا تمهيداً لافتتاحها



سكاكا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم البلديات الفرعية واطلع على آخر التجهيزات والاستعدادات لبدء العمل فيها قريبا.

وأكد المهندس الشرعان خلال جولته ولقائه بالعاملين في المشروعات والمختصين في الأمانة بضرورة مضاعفة الجهود وإنهاء جميع المتطلبات اللازمة لافتتاح مباني البلدية والبدء بالعمل فيها خلال الشهرين القادمين بعد الانتهاء من جميع التجهيزات المكتبية والتقنية.

كما وجه إدارة تقنية المعلومات والحاسب الآلي في الأمانة بتوفير البنية التحتية التقنية لتلك البلديات والحرص على أن تكون جميع أعمال البلدية إلكترونية من خلال توفير جميع الخدمات الإلكترونية للتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين، وتهيئة المرافق الخاصة بالمراجعين ومواقف السيارات بشكل كامل .

وأوضح أمين منطقة الجوف أن استحداث هذه البلديات يأتي تماشيا مع المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري الذي تشهده مدينة سكاكا، لافتا الانتباه إلى أن الأمانة حريصة على تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للأهالي إلى جانب تطوير المدينة وتنميتها بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتطوير العمل البلدي.

وبين أن البلديات الفرعية ستعمل في حال افتتاحها على تقديم خدمات كالنظافة والصيانة ومراقبة الإنشاءات والتعديات وغيرها من الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن والمقيم ويستفيد منها عدد كبير من الأحياء .

// انتهى//

21:45ت م

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