السعودية اليوم / المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 29 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7583 حالة شفاء بعد تعافي 18 شخصًا آخرين.

//انتهى//

21:21ت م

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الرباط 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 10 حالات بمدينة مراكش، و10 بمدينة طنجة، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 8537 مصابا، فيما استقر عدد الوفيات عند 211 وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7583 حالة شفاء بعد تعافي 18 شخصًا آخرين.//انتهى//21:21ت م0247

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