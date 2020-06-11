السعودية اليوم / الخارجية الأميركية تصدر خطة لتنفيذ الإستراتيجية الأمريكية بشأن المرأة والسلام والأمن



واشنطن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، خطتها لتنفيذ الإستراتيجية الأمريكية بشأن المرأة والسلام والأمن، التي تركز على دعم القيادات النسائية اللاتي يسهمن في تعزيز الأمن العالمي في مختلف أنحاء العالم.

وقالت الخارجية في بيانٍ صادر عنها اليوم: إن دعم مشاركة المرأة الهادفة في الحفاظ على السلام ، ووقف الصراع ، ومكافحة الإرهاب، يؤدي إلى تحسين الأمن والنتائج الاقتصادية للمجتمعات والبلدان حول العالم، مشيرةً إلى أن الوزارة وضعت خطة لتحقيق أهدافها الأمنية الوطنية من خلال معالجة نقص تمثيل المرأة في الجهود المبذولة لمنع الصراع وتعزيز الأمن.

وأضاف البيان أنه إلى جانب خطط التنفيذ للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتي الدفاع والأمن الداخلي ، ستعزز جهود الخارجية الأميركية الدبلوماسية، الأمن القومي الأمريكي من خلال تفعيل دور المرأة في إيجاد حلول للتحديات العالمية.

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21:18ت م

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