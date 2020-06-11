السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 151 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا



لندن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

أعلن وزير الصحة البريطانية مات هانكوك اليوم تسجيل 151 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس

وأفاد هانكوك خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بالمرض، داعياً إلى الإستمرار في الإلتزم بالتوجيهات الرسمية لقطع الطريق أمام حدوث موجة انتشار ثانية.

// انتهى //

21:16ت م

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لندن 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الصحة البريطانية مات هانكوك اليوم تسجيل 151 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي ضحايا المرض في البلاد 41279.وأفاد هانكوك خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بالمرض، داعياً إلى الإستمرار في الإلتزم بالتوجيهات الرسمية لقطع الطريق أمام حدوث موجة انتشار ثانية.// انتهى //21:16ت م0243

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