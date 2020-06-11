اقتصادي / بنك التنمية الآسيوي يوافق على دعم باكستان بـ500 مليون دولار للتعامل مع جائحة كورونا



إسلام آباد 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واس

وافق بنك التنمية الآسيوي على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة الباكستانية لمساعدتها في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لجائحة فيروس

وأوضح البنك الآسيوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن هذا القرض سيساعد الحكومة الباكستانية في تعزيز مشاريع الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة والشرائح الفقيرة، وتعزيز القدرات الصحية، وخلق فرص العمل، ضمن جهودها الجارية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الوباء ضرب باكستان في وقت تسعى فيه البلاد لإحياء الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص البنك الآسيوي على دعم باكستان في هذه المرحلة الصعبة.

// انتهى //

21:06ت م

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إسلام آباد 19 شوال 1441 هـ الموافق 11 يونيو 2020 م واسوافق بنك التنمية الآسيوي على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة الباكستانية لمساعدتها في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا وأوضح البنك الآسيوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن هذا القرض سيساعد الحكومة الباكستانية في تعزيز مشاريع الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة والشرائح الفقيرة، وتعزيز القدرات الصحية، وخلق فرص العمل، ضمن جهودها الجارية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وأضاف البيان أن الوباء ضرب باكستان في وقت تسعى فيه البلاد لإحياء الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص البنك الآسيوي على دعم باكستان في هذه المرحلة الصعبة.// انتهى //21:06ت م0238

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