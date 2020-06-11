اخبار السعوديه

القيادة تعزي الرئيس البوروندي في وفاة فخامة السيد بيار نكورونزيزا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس البوروندي في وفاة فخامة السيد بيار نكورونزيزا والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيفاريست نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي المنتخب، في وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا. وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيفاريست نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي المنتخب، في وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا. وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد / بيار نكورونزيزا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تعزي الرئيس البوروندي في وفاة فخامة السيد بيار نكورونزيزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا