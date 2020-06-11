شكرا لقرائتكم شاهد.. إنقاذ بحار يمني تعرض لوعكة صحية قبالة المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-11 شاهد.. إنقاذ بحار يمني تعرض لوعكة صحية قبالة المدينة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة باشرت فرق حرس الحدود السعودي بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس عملية إنقاذ بحار يمني الجنسية قبالة سواحل المدينة. وقال حرس الحدود السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه تم إنقاذ البحار إثر تعرضه لوعكة صحية على متن إحدى القاطرات العاملة بمنطقة عمليات مركز البريكة التابع لقوة مراكز بدر. Advertisements



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إنقاذ بحار يمني تعرض لوعكة صحية قبالة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.