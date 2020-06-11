وزير الثقافة يناقش تعزيز الشراكة والتعاون مع نظيره الإيطالي

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم عبر الاتصال المرئي، وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية في جمهورية إيطاليا داريو فرانشيسكيني.

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وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في قطاع الثقافة والفنون، ومستقبل القطاعات الثقافية في ظل تحديات جائحة فايروس كورونا المستجد.

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