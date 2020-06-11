2020-06-11

فيديو.. عدسات تفاعلية من سناب شات مع الأماكن السياحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق سناب شات اليوم الخميس عن عدسات تفاعلية جديدة تتفاعل مع الأماكن العامة أو السياحية حول العالم.

ونشر عبدالله السبع المتخصص في الشؤون التقنية مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، كشف من خلاله مزايا هذه العدسات الجديدة من سناب شات، وكيف تتفاعل مع الأماكن العامة والمناطق السياحية.

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وتساعد هذه العدسات على التقاط صور غاية في الجمال والروعة للأماكن الطبيعية والمناطق السياحية حول العالم.

وفي وقت سابق نصح عبدالله السبع الجميع بعدم تحديث تطبيق سناب شات للتحديث الذي نزل مؤخرًا.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “التطبيق فيه مشكلة مزعجة ما تقدر تشوف الستوري لأي شخص ويسوي لك تخطي للسنابات بشكل مزعج”.



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