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سجلت المغرب 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 10 حالات بمدينة مراكش، و10 بمدينة طنجة، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 8537 مصابًا، فيما استقر عدد الوفيات عند 211 وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7583 حالة شفاء بعد تعافي 18 شخصًا آخرين.فيروس كورونا الجديد
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:57 PM
استقر عدد الوفيات عند 211 حالة
سجلت المغرب 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 10 حالات بمدينة مراكش، و10 بمدينة طنجة، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 8537 مصابًا، فيما استقر عدد الوفيات عند 211 وفاة بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7583 حالة شفاء بعد تعافي 18 شخصًا آخرين.
، المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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