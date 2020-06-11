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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" في طريقها لأن تتحول تدريجيًا إلى مجرد نسخة "مقلدة" من "فيسبوك".
وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" تختبر حاليًا تقنية "ردود فعل الرموز التعبيرية" على منشورات الأشخاص.
وستكون تلك الرموز التعبيرية بديلة لرد "الإعجاب" التقليدي، ليصبح مرفقًا برموز تعبيرية مثل الضحك أو الدعاء أو الصدمة أو التأييد.
ومن المتوقع أن تمنح "تويتر" من خلال التقنية الجديدة القدرة على التفاعل بشكل أقوى وأكثر ملاءمة مع التغريدات العامة.
وأوضحت باحثة التطبيقات، جين مانشون وونغ، أن تويتر اعتمدت تلك التقنية الشبيهة بتلك الموجودة في فيسبوك ومعتمدة منذ شهر يناير.
ومن المقرر أن توجد التقنية الجديدة في "تويتر" بجوار أزرار إعادة التغريد أو التعليق.تويتر
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:46 PM
كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" في طريقها لأن تتحول تدريجيًا إلى مجرد نسخة "مقلدة" من "فيسبوك".
وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" تختبر حاليًا تقنية "ردود فعل الرموز التعبيرية" على منشورات الأشخاص.
وستكون تلك الرموز التعبيرية بديلة لرد "الإعجاب" التقليدي، ليصبح مرفقًا برموز تعبيرية مثل الضحك أو الدعاء أو الصدمة أو التأييد.
ومن المتوقع أن تمنح "تويتر" من خلال التقنية الجديدة القدرة على التفاعل بشكل أقوى وأكثر ملاءمة مع التغريدات العامة.
وأوضحت باحثة التطبيقات، جين مانشون وونغ، أن تويتر اعتمدت تلك التقنية الشبيهة بتلك الموجودة في فيسبوك ومعتمدة منذ شهر يناير.
ومن المقرر أن توجد التقنية الجديدة في "تويتر" بجوار أزرار إعادة التغريد أو التعليق.
، "ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك ،
المصدر : الخليج 365
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