، وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن ،

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن قضى 16 عاماً من حياته مؤذناً في أحد مساجد الرياض، لم تدم فرحة المؤذن "سالم بن مشوط العنزي" طويلا بقرار العودة والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والذي صدر الأحد 8 شوال الحالي، إذ كانت له العودة الأخيرة للأذان، إذ توفي -رحمه الله- بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وقال "نايف" ابن المؤذن الراحل في تقرير خلف الخلف لقناة mbc: "كان والدي الذي يبلغ من العمر 70 عاما، سعيدا جدا بقرار العودة للصلاة في المساجد، وكانت الفجر أول صلاة له، وبعدها بدأ يشعر بالتعب وارتفاع درجة الحرارة، ثم ذهب برفقة أخي إلى مستشفى الحرس الوطني، وهناك تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا".
وأضاف ابنه "مزيد": "لم تكن الفرحة تسع والدي بقرار العودة للصلاة في المساجد، إذ طلب من ابنته أن تصوره وهو يؤذن لتوثيق تلك الفرحة الكبرى والعودة السعيدة!".
وبدوره، أضاف إمام المسجد رافع شافي العنزي: "لم نختلف في كلمة وقد عشنا سوياً 8 سنوات، ولم أر مثله في المحافظة، والحرص على الأذان والتبكير إلى المسجد". فيروس كورونا الجديد
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:46 PMوفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن
بعد أن قضى 16 عاماً من حياته مؤذناً في أحد مساجد الرياض، لم تدم فرحة المؤذن "سالم بن مشوط العنزي" طويلا بقرار العودة والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والذي صدر الأحد 8 شوال الحالي، إذ كانت له العودة الأخيرة للأذان، إذ توفي -رحمه الله- بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وقال "نايف" ابن المؤذن الراحل في تقرير خلف الخلف لقناة mbc: "كان والدي الذي يبلغ من العمر 70 عاما، سعيدا جدا بقرار العودة للصلاة في المساجد، وكانت الفجر أول صلاة له، وبعدها بدأ يشعر بالتعب وارتفاع درجة الحرارة، ثم ذهب برفقة أخي إلى مستشفى الحرس الوطني، وهناك تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا".
وأضاف ابنه "مزيد": "لم تكن الفرحة تسع والدي بقرار العودة للصلاة في المساجد، إذ طلب من ابنته أن تصوره وهو يؤذن لتوثيق تلك الفرحة الكبرى والعودة السعيدة!".
وبدوره، أضاف إمام المسجد رافع شافي العنزي: "لم نختلف في كلمة وقد عشنا سوياً 8 سنوات، ولم أر مثله في المحافظة، والحرص على الأذان والتبكير إلى المسجد".
، وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن ،
المصدر : الخليج 365
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