- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
كرّم مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، عددًا من الوسطاء العقاريين المعتمدين ببرنامج إيجار؛ لإسهاماتهم في ظل جائحة كورونا وضمن مبادرة "عقاري مسؤول"؛ المرحلة الأولى لخدمة المستفيدين من المبادرة.
وتعدّ المبادرة مساهمة من الوسطاء العقاريين اجتماعية ووطنية للتسهيل على المواطنين في ظلّ جائحة كورونا عبر عدة تسهيلات تم تقديمها؛ منها إعفاء عدد من الفئات الاجتماعية من الرسوم العقارية لتوثيق العقود، شملت الأرامل والمطلقات وكبار السن وأسر الشهداء وأصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين المرابطين على الحدود والممارسين الصحيين؛ تقديرًا لهذه الفئات وعرفانًا ووفاءً لهذا الوطن المعطاء.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها وزارة الإسكان، هدفت إلى خدمة المستفيدين بالمنطقة، وإلى تسهيل الإجراءات كافة التي من شأنها تعزيز كفاءة القطاع العقاري بالمنطقة ورفع مستوى أدائه.
إسكان جازان
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 09:34 PM
ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها الوزارة لخدمة المستفيدين بالمنطقة"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول"
كرّم مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، عددًا من الوسطاء العقاريين المعتمدين ببرنامج إيجار؛ لإسهاماتهم في ظل جائحة كورونا وضمن مبادرة "عقاري مسؤول"؛ المرحلة الأولى لخدمة المستفيدين من المبادرة.
وتعدّ المبادرة مساهمة من الوسطاء العقاريين اجتماعية ووطنية للتسهيل على المواطنين في ظلّ جائحة كورونا عبر عدة تسهيلات تم تقديمها؛ منها إعفاء عدد من الفئات الاجتماعية من الرسوم العقارية لتوثيق العقود، شملت الأرامل والمطلقات وكبار السن وأسر الشهداء وأصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين المرابطين على الحدود والممارسين الصحيين؛ تقديرًا لهذه الفئات وعرفانًا ووفاءً لهذا الوطن المعطاء.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها وزارة الإسكان، هدفت إلى خدمة المستفيدين بالمنطقة، وإلى تسهيل الإجراءات كافة التي من شأنها تعزيز كفاءة القطاع العقاري بالمنطقة ورفع مستوى أدائه.
، "إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.