السعودية | وزير الثقافة يلتقي نظيره الإيطالي عبر الاتصال المرئي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:42 مساءً, 11 يونيو 2020 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم عبر الاتصال المرئي، وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية في جمهورية إيطاليا داريو فرانشيسكيني.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في قطاع الثقافة والفنون، ومستقبل القطاعات الثقافية في ظل تحديات جائحة فايروس كورونا المستجد.

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