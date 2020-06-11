شكرا لقرائتكم خبر عن إغراءات الكسب السريع.. قصة واقعية لضحية التسوق الهرمي والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت : فوجئت بالعديد من المشاركين يتحدثون عن أرباح تصل إلي ٢٠ ألف ريال أسبوعيا، مشيرة إلى أن السيدة التي سلبت أموالها تواصلت معها عبر سناب، وقالت لها يمكن أن تنشئي شركة يتم إدارتها من المنزل، بدلا من إنشاء شركة على أرض الواقع تحتاج إلى تراخيص وعمالة وقيمة إيجارية.
وأضافت أن الفكرة كانت عبارة عن دفع ٧ آلاف ريال للتجارة في آلات القهوة أو المجوهوات أو الساعات.
وأضافت : دفعت مع إثنتين من صديقاتي ٢١ ألف ريال، ولم نفكر في الأمر، كأننا كنا في سحر، إلى أن عرفت أنه تسوق هرمي "كيو نت"، وأصبحنا ضحايا هذا السلب الإلكتروني.
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