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2020-06-11 6 نصائح للتعامل مع العمالة مقدمي الخدمات المنزلية للوقاية من فيروس كورونا متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للتعامل مع العمالة مقدمي الخدمات المنزلية للوقاية من كورونا. وأكدت وزارة الصحة على أهمية ما يلي: Advertisements عدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل: الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس من الدخول إلى المنزل. التأكد من لبس الكمامات. التأكد من تعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة. تجنب الملامسة أو المصافحة. الحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين. استخدام الدفع الإلكتروني بدلًا من النقدي.

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