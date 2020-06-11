تجمع صحي عن بعد يبحث تعزيز الصحة أثناء الأوبئة .. السبت

2020-06-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تقيم جمعية وعي لصحة المجتمع بعد غد السبت حلقة نقاش عن “التثقيف وتعزيز الصحة أثناء الأوبئة: التزام عن قناعة” بتشريف ورعاية البروفيسور زهير السباعي ومشاركة وحضور كل من د.عبدالحميد الحبيب مدير عام المركز الوطني لتعزيز الصحة، د. صالح الأنصاري مستشار ومدير مركز تعزيز الصحة، البروفيسور حسين البار خبير التثقيف وتعزيز الصحة بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز، د.محمد الحجي دكتوراه العلوم السلوكية، د. عبدالله الصيقل استشاري طب الأسرة والوبائيات، د. عبدالرحمن جعبور وكيل التطوير، كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجازان، د. مروة حسونة من جامعة الملك سعود متخصصة في الاتصال الصحي، د. مأمون بادحدح عضو هيئة التدريس بكلية رابغ في طب وقائي والصحة العامة، ونايف الشهراني من هيئة الغذاء والدواء المتخصص في تعزيز الصحة من بريطانيا، وبحضور لفيف من متخصصي الصحة العامة والطب الوقائي بالمملكة.

ويدير الحوار كل من د.محمود عبدالرحمن محمود أستاذ مشارك طب المجتمع، رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع، ود. يحيي أحمد الأمير، دكتوراة العلوم الاجتماعية والسلوكية ، وكيل الشؤون الأكاديمية بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجازان، ود.عبدالحميد قشقري عضو مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع ومدير نادي وعي لأبحاث الأوبئة والصحة العامة.

وتناقش حلقة النقاش محاور عدة منها: الإجراءات الوقائية الحالية وملاءمتها للوضع الراهن، تعزيز الصحة قبل وأثناء وبعد كورونا المستجد، تحديات التثقيف وتعزيز الصحة؛ هل يتطلب كيان معتمد؟، دور مؤسسات المجتمع المدني والمانحين في برامج تعزيز الصحة، التعزيز الصحي المبني على الأسس العلمية والنظريات السلوكية، غياب الأبحاث السلوكية وتأثيرها على التثقيف الصحي.

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وفي السياق أفاد رئيس الجمعية لـ”متابعات الخليج 365” أن الهدف هو إثراء المشاركين لتوجه الجمعية والجهات المختصة بما يراه صفوة المتخصصين من واقع وفرص مستقبلية للنهوض ببرامج تعزيز الصحة التي تؤثر على سلوكيات المجتمع بالإيجاب وتدعم جهود الدولة نحو تعزيز صحة الفرد والأسرة والمجتمع بما يحقق أهداف رؤية المملكة لتحقيق مستوى عالي من جودة الحياة.

أما د.يحيي الأمير فأوضح أن التثقيف والتعزيز الصحي المبني على دراسات وأبحاث العلوم السلوكية يعتبر أهم العوامل لتغيير المجتمع نحو استدامة السلوك الصحي.

ولفت د . عبدالحميد قشقري مدير نادي وعي لأبحاث الأوبئة والصحة العامة أن النادي يهدف لترسيخ ممارسة الأبحاث الميدانية التي تؤثر في سلوك المجتمع وتقلل من تبعات الأوبئة وتحسن من صحة المجتمع.

يشار إلى أن الجمعية تنتهج مسار تطوير الكفايات الميدانية لخريجي وطلاب الكليات الصحية في مجالات الصحة الوقائية مقرونة بخدمات صحية مجتمعية تطوعية بدأت بعدة مبادرات خلال فترة الجائحة في مجالات التدريب والتطوع الصحي والإعلام الصحي والخدمات النفسية والاجتماعية والرعاية المنزلية بالشراكة مع عدة جهات.

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