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بثت وزارة الصحة منشوراً مهماً عند قدوم أي عامل أو مقدم خدمة للأشخاص في منازلهم خلال الجائحة بضرورة اتباع توصيات مهمة خلال التعامل معهم إذا دعت الضرورة حضورهم إلى المنازل لتقديم الخدمات المنزلية، كفني السباكة أو الكهرباء أو التكييف.
وأشارت إلى أنه يجب مراعاة الإرشادات الوقائية التالية: عدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس من الدخول إلى المنزل، والتأكد من لبس الكمامات ومن تعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة، وتجنب الملامسة أو المصافحة والحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين، وأخيراً استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 08:58 PM
"الصحة" تبث 6 طرق يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروستعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة
بثت وزارة الصحة منشوراً مهماً عند قدوم أي عامل أو مقدم خدمة للأشخاص في منازلهم خلال الجائحة بضرورة اتباع توصيات مهمة خلال التعامل معهم إذا دعت الضرورة حضورهم إلى المنازل لتقديم الخدمات المنزلية، كفني السباكة أو الكهرباء أو التكييف.
وأشارت إلى أنه يجب مراعاة الإرشادات الوقائية التالية: عدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس من الدخول إلى المنزل، والتأكد من لبس الكمامات ومن تعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة، وتجنب الملامسة أو المصافحة والحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين، وأخيراً استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي.
، تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة ،
المصدر : الخليج 365
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