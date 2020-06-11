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محمد بن مسعود - الدمام - سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 16675 إصابة مؤكدة، توزعت على محافظات: بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى وديالى والسليمانية وكركوك وبابل وذي قار والأنبار ونينوى.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 31 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 457 حالة، فيما تم تسجيل 354 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 6568 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 9650؛ منهم 98 حالة في غرف العناية المركزة.فيروس كورونا الجديد
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 08:26 PM
سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 16675 إصابة مؤكدة، توزعت على محافظات: بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى وديالى والسليمانية وكركوك وبابل وذي قار والأنبار ونينوى.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 31 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 457 حالة، فيما تم تسجيل 354 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 6568 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات حتى اليوم 9650؛ منهم 98 حالة في غرف العناية المركزة.
، العراق.. تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا و31 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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