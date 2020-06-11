، "زين" تستعرض مميزات تطبيقات 5G في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش قمة الجيل الخامس التي استضافتها الشركة بالتعاون مع "هواوي"

استضافت زين السعودية قمة لتقنية الجيل الخامس (G5) عبر الإنترنت وسلسلة من ورش العمل المتخصّصة بالتعاون مع شركة هواوي، والتي تتماشى مع إستراتيجية الشركة لتقنية الجيل الخامس، وخريطة الطريق للعام 2020 خلال جائحة "كورونا" الحالية.

وخلال القمة، ناقش المديرون التنفيذيون لشركتي زين وهواوي السيناريوهات المختلفة والفوائد التي تقدّمها خدمات الجيل الخامس المصمّمة للشركات (خدمات العملاء من الشركات) مع ازدياد تطبيق الرقمنة في القطاعات السعودية خلال الأزمة، وبما يتماشى أيضًا مع التحوّل الرقمي في المملكة وفق أهداف رؤية السعودية 2030.

وعلى هامش القمة، عُقد عددٌ من ورش العمل المتخصصة في تقنية الجيل الخامس، تناولت القضايا الرئيسة الراهنة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها تحسين الشبكات، وإدارة وتحسين تجربة العملاء، وشبكات النقل المعتمدة على تقنية الجيل الخامس، والتقنيات الأساسية للجيل الخامس وغيرها، حيث سُلط الضوء على التحوّل الكبير في قطاع الاتصالات والفرص المختلفة المتاحة عبر القطاعات الأخرى.

واختبرت زين السعودية كأول شركة اتصالات غير صينية، تجربة قاعة معرض جاليليو في شنزن في الصين، عبر تقنيات الواقع الافتراضي، حيث أُقيمت التجربة عبر بث مباشر باستخدام تقنية الجيل الخامس، وذلك لعرض الحلول الشاملة التي توفّرها الشركة، وكذلك الاستخدامات المبتكرة العالمية للجيل الخامس.

وشاركت هواوي أيضًا، تجاربها والدروس المستفادة من بناء شبكات الجيل الخامس بالتعاون مع شركات الاتصالات الصينية، إلى جانب تطبيقات الجيل الخامس الخاصة بزين السعودية، والتي حقّقت حضورًا لافتًا في الرعاية الصحية والتعليم والعمل عن بُعد، لمساعدة العملاء على التعامل بشكل أفضل مع جائحة "كورونا" (كوفيد – 19).

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة زين السعودية: المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى "أصبح من واجبنا الآن، أن نهتم أكثر بإستراتيجيتنا للجيل الخامس، وذلك بتوفير تقنية اتصال محسّنة وموثوقة وآمنة ومتعدّدة الاستخدامات، لإتاحة أسلوب حياة رقمي لعملائنا في المملكة، في الوقت الذي يعتمد فيه كثيرون على التقنية للبقاء على اتصال دائم. وسيؤدّي عملنا الجاري، في عالم الجيل الخامس الجديد، إلى دفع الاقتصاد المحلي بشكل كبير، كما سيعمل على تعزيز التواصل عبر مختلف الوسائل في هذه الظروف الاستثنائية".

ولفت المفدى إلى التوسّع السريع في توفير تقنية الجيل الخامس في المملكة، والذي أدّى إلى تحوّل كبير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي وفّر العديد من الفرص لعدد من القطاعات مثل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتصنيع، والهيئات الحكومة وغيرها.

من جهة أخرى قال ، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة" تيري هي: "تقع على عاتقنا مسؤولية توفير الاتصال الرقمي لكل شخص ومنزل وشركة، من أجل دعم المجتمع الذكي والمتصل بالكامل خلال هذه الأوقات الاستثنائية. وتعد قمة الجيل الخامس مع زين السعودية، خير دليل على جهودنا في دعم شعب المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف التحوّل الرقمي لـرؤية المملكة 2030".

يُذكر أن هواوي هي أيضًا، الشريك المفضّل في تطوير شبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات حول العالم، حيث أسهمت في إطلاق أكبر شبكة جيل خامس تجارية في المملكة العربية السعودية في العام 2019، عبر مجموعة متنوّعة من الحلول الشاملة.زين